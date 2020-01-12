На Рівненщині в чоловіка вилучили понад 40 кілограмів бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Рівненській області чоловік на мопеді без номерних знаків незаконно перевозив понад 40 кілограмів бурштину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.
Так, у селі Вовчиці Зарічненського району правоохоронці 11 січня, близько 19:30 зупинили мопед, який був без номерних знаків.
“Водієм двоколісного транспортного засобу Viper виявився 21-річний житель села Бір. На багажнику чоловік перевозив мішок, під час огляду якого поліцейські виявили каміння бурштину-сирцю. Слідчо-оперативна група встановила, що вага „сонячного“ каміння становить 41 кілограм”, — йдеться в повідомленні.
Також, бурштин правоохоронці вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу. Мопед помістили на територію Зарічненського відділення поліції.
“За фактом перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Кодекс доповнено вказаною статтею згідно із Законом від 19 грудня 2019”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину”.