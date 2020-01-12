В Ровенской области у мужчины изъяли более 40 килограммов янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровенской области мужчина на мопеде без номерных знаков незаконно перевозил более 40 килограммов янтаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
Так, в селе Волчицы Заречненского района правоохранители 11 января, около 19:30 остановили мопед, который был без номерных знаков.
“Водителем двухколесного транспортного средства Viper оказался 21-летний житель деревни Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца. Следственно-оперативная группа установила, что вес „солнечного“ камня составляет 41 килограмм”, — говорится в сообщении.
Также, янтарь правоохранители изъяли и в рамках уголовного производства направлять на экспертизу. Мопед поместили на территорию Заричненского отделения полиции.
“По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19 декабря 2019 года”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря”.