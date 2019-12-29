Зеленський підписав закон щодо видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Офісу президента.
“Закон урегульовує відносини щодо користуванням надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель”, — йдеться в повідомленні.
19 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.
Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.
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Нагадаємо, Зеленський підписав закон про недоторканність народних депутатів.