Зеленский подписал закон о добыче янтаря

“Закон регулирует отношения по пользованием недрами с целью добычи янтаря и направлен на прекращение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель”, — говорится в сообщении.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно урегулирования вопроса добычи янтаря. В тот же день парламент принял в первом чтении законопроект о снижении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10%.

Правоохранительные органы неоднократно выявляли факты незаконной добычи янтаря в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал ряд законов

Напомним, Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.