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На кордоні Польщі та України припинена найбільша за рік контрабанда бурштину

На кордоні Польщі та України припинена найбільша за рік контрабанда бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прикордонна служба Польщі затримала двох громадян України, які намагалися пронести на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину. Про це пише УНН із посиланням на прикордонну службу Польщі.

У чоловіків конфісковано понад 103 кг “сонячного каменю” вартістю близько 50 тисяч євро, говориться в заяві. Крім того, в українців вилучено 4000 пачок сигарет на 13 тисяч євро.

Інцидент стався на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік, зазначила польська сторона. Крім того, прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві запобігли незаконному ввезенню сигарет на суму майже 4 млн євро.

Нагадаємо, у Польщі громадянин України вбив свого співвітчизника.

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