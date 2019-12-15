На кордоні Польщі та України припинена найбільша за рік контрабанда бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прикордонна служба Польщі затримала двох громадян України, які намагалися пронести на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину. Про це пише УНН із посиланням на прикордонну службу Польщі.
У чоловіків конфісковано понад 103 кг “сонячного каменю” вартістю близько 50 тисяч євро, говориться в заяві. Крім того, в українців вилучено 4000 пачок сигарет на 13 тисяч євро.
Інцидент стався на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.
Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік, зазначила польська сторона. Крім того, прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві запобігли незаконному ввезенню сигарет на суму майже 4 млн євро.
Нагадаємо, у Польщі громадянин України вбив свого співвітчизника.