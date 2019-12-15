У Польщі громадянин України вбив свого співвітчизника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У польському місті Лодзі громадянин України вбив свого молодшого співвітчизника. Про це пише портал Onet.pl із посиланням на слова прес-секретаря обласної прокуратури в Лодзі Кшиштофа Копаня, передає УНН.
“Під час вечірки в одному з гуртожитків Лодзя 42-річний громадянин України завдав смертельного удару ножем своєму молодшому співвітчизнику. Незважаючи на реанімацію 24-річного підлітка, його не вдалося врятувати”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався у п’ятницю ввечері.
За словами прокурора, громадянину України було висунуто обвинувачення у вбивстві.
Нагадаємо, на Одещині в лісосмузі виявили труп в пакетах.