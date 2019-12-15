В Польше гражданин Украины убил своего соотечественника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В польском городе Лодзи гражданин Украины убил своего младшего соотечественника. Об этом пишет портал Onet.pl со ссылкой на слова пресс-секретаря областной прокуратуры в Лодзи Кшиштофа Копаня, передает УНН.
“Во время вечеринки в одном из общежитий Лодзи 42-летний гражданин Украины нанес смертельный удар ножом своему младшему соотечественнику. Несмотря на реанимацию 24-летнего подростка не удалось спасти”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером.
По словам прокурора, гражданину Украины было предъявлено обвинение в убийстве.
Напомним, в Одесской области в лесополосе обнаружили труп в пакетах.