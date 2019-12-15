В Польше гражданин Украины убил своего соотечественника

“Во время вечеринки в одном из общежитий Лодзи 42-летний гражданин Украины нанес смертельный удар ножом своему младшему соотечественнику. Несмотря на реанимацию 24-летнего подростка не удалось спасти”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером.

По словам прокурора, гражданину Украины было предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, в Одесской области в лесополосе обнаружили труп в пакетах.