На Одещині в лісосмузі виявили труп в пакетах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У селі Вигода Одеської області виявили розчленоване тіло невідомої особи. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Пакети з останками виявив місцевий житель. Пакету були в позритому ґрунті на глибині менше півметра.

Тіло пролежало в землі тривалий час і встановити стать та приблизний вік особи первинним оглядом встановити не вдалося. Тіло направлене на судово-медичну експертизу для встановлення статі, віку та причин смерті.

Розпочато до уже розслідування за статтею “Умисне вбивство”.

Як писав УНН, під Полтавою у снігу виявили труп жінки.

Українські Національні Новини

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