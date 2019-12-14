На Одещині в лісосмузі виявили труп в пакетах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У селі Вигода Одеської області виявили розчленоване тіло невідомої особи. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Пакети з останками виявив місцевий житель. Пакету були в позритому ґрунті на глибині менше півметра.
Тіло пролежало в землі тривалий час і встановити стать та приблизний вік особи первинним оглядом встановити не вдалося. Тіло направлене на судово-медичну експертизу для встановлення статі, віку та причин смерті.
Розпочато до уже розслідування за статтею “Умисне вбивство”.
Як писав УНН, під Полтавою у снігу виявили труп жінки.