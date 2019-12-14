В Одесской области в лесополосе обнаружили труп в пакетах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В селе Выгода Одесской области обнаружили расчлененное тело неизвестного лица. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Пакеты с останками обнаружил местный житель. Пакета были в позритому почве на глубине менее полуметра.
Тело пролежало в земле долгое время и установить пол и примерный возраст человека первичным осмотром установить не удалось. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления пола, возраста и причин смерти.
Начато к уже расследования по статье “Умышленное убийство”.
Как писал УНН, под Полтавой в снегу был обнаружен труп женщины.