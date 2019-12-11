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Під Полтавою у снігу виявили труп жінки

Під Полтавою у снігу виявили труп жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Під Полтавою виявили тіло молодої жінки, яке пролежало у снігу кілька днів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає УНН.

"Під Полтавою знайдено тіло молодої жінки, яке пролежало на снігу кілька днів. Наразі встановлюється її особа. Якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу, або знає, кому можуть належати такі тату - одразу повідомте в поліцію", - написав він, оприлюднивши відповідні фото.

Нагадаємо, у Полтавській області, у місті Лубен, чоловік вдарив ножем 29-річного мешканця міста під час бійки. Внаслідок удару останній помер

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