Под Полтавой в снегу обнаружили труп женщины

"Под Полтавой найдено тело молодой женщины, которое пролежало на снегу несколько дней. Сейчас устанавливается его личность. Если кто-то владеет информацией, которая поможет идентифицировать человека, или знает, кому могут принадлежать такие тату - сразу сообщите в полицию", - написал он, обнародовав соответствующие фото.

Напомним, в Полтавской области, в городе Лубны, человек ударил ножом 29-летнего жителя города во время драки. В результате удара последний скончался.