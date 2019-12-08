На Полтавщині чоловік вдарив людину ножем у шию в центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Полтавській області, у місті Лубен, чоловік вдарив ножем 29-річного мешканця міста під час бійки. Внаслідок удару останній помер. Про це пише пресцентр поліції області, передає УНН.
“Дана подія мала місце в ніч із 06 на 07 грудня цього року. До поліції Лубен надійшло повідомлення про те, що в одному із кафе міста відбулася бійка, в ході якої було поранено чоловіка. Виїхавши на місце події поліцейські встановили, що близько опівночі в одному із кафе, яке знаходиться на центральній вулиці міста, відбулася бійка між двома чоловіками. В ході бійки один із її учасників завдав удар ножем в область шиї 29-річному жителю Лубен”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від отриманих травм поранений чоловік помер у місцевій лікарні, куди був доставлений каретою швидкої допомоги.
“На місці події поліцейські затримали 59-річного раніше судимого лубенця, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного злочину”, — додали правоохоронці.
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Наразі підозрюваний перебуває під вартою в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження триває досудове слідство та встановлюються усі обставини події.
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