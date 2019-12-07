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Жінка у Києві хотіла скоїти самогубство на зупинці

Жінка у Києві хотіла скоїти самогубство на зупинці

Київ • УНН

 • 16562 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві на зупинці громадського транспорту жінка хотіла скоїти самогубство за допомогою ножа. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила патрульна поліція Києва, передає УНН.

Так, учора, 6 грудня, до поліції надійшов виклик від працівників швидкої допомоги. Медики не могли підійти ближче до жінки з ножем, щоб надати їй медичну допомогу, адже вона тримала ножа біля живота й погрожувала себе порізати.

"За декілька хвилин патрульні прибули на місце події, але жінка і їх не підпускала до себе ближче, чим на декілька метрів. Щоразу, як поліцейські намагались підійти ближче, вона все більше нервувала й попереджала, що якщо хто наблизиться в її сторону, то вона завершить свій план — скоїть самогубство", - повідомили у патрульній поліції.

Повідомляється, що патрульний швидко придумав спосіб, як відволікти її увагу та підійти ближче. Він помітив, що жінці було холодно, а її шапка лежала неподалік на тротуарі. Підібравши шапку, він запропонував жінці її одягнути, але вона не захотіла відпускати ніж. Тоді інспектор запропонував їй свою допомогу і, скоротивши відстань, ривком вирвав ніж з її рук.

Жінку одразу передали медиками для надання екстреної допомоги.

Як раніше повідомляв УНН, на Чернігівщині батько поранив ножем 5-річного сина та себе.

Українські Національні Новини

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