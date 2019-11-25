На Чернігівщині батько поранив ножем 5-річного сина та себе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Чернігівщині 30-річний чоловік під час спалаху агресії поранив ножем 5-річного сина та себе. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.
"24 листопада до Ніжинського відділу поліції надійшло повідомлення про поранення п’ятирічної дитини її ж батьком. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група", - сказано у повідомленні.
Поліцейські з’ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ножа та кілька разів вдарив ним свого сина. Після цього вдарив себе ножем у груди. Тяжко пораненого малюка та чоловіка з ножем у грудях знайшла їх сусідка.
Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доправила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя і шиї. У батька – проникаюче ножове поранення грудної клітки. Обох родичів прооперували.
Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка госпіталізували до лікарні з численними ножовими пораненями, які йому наніс невідомий.