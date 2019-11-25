В Черниговской области отец ранил ножом 5-летнего сына и себя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Черниговской области 30-летний мужчина во время вспышки агрессии ранил ножом 5-летнего сына и себя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.
"24 ноября в Нежинский отдел полиции поступило сообщение о ранении пятилетнего ребенка его же отцом. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка. Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих родственников прооперировали.
Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харькове мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными ножевыми ранений , которые ему нанес неизвестный.