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В Полтавской области мужчина ударил человека ножом в шею в центре города

В Полтавской области мужчина ударил человека ножом в шею в центре города

Киев  •  УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Полтавской области, в городе Лубны, человек ударил ножом 29-летнего жителя города во время драки. В результате удара последний скончался. Об этом пишет пресс-центр полиции области, передает УНН.

“Данное событие имело место в ночь с 6 на 7 декабря этого года. В полицию Лубен поступило сообщение о том, что в одном из кафе города произошла драка, в ходе которой были ранен мужчин. Выехав на место происшествия полицейские установили, что около полуночи в одном из кафе, которое находится на центральной улице города, произошла драка между двумя мужчинами. В ходе драки один из ее участников нанес удар ножом в область шеи 29-летнему жителю города Лубны”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм раненый мужчина скончался в местной больнице, куда был доставлен каретой скорой помощи.

“На месте происшествия полицейские задержали 59-летнего ранее судимого Лубенця, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления”, — добавили правоохранители.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжается досудебное следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Черниговской области отец ранил ножом 5-летнего сына и себя.

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