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Рада криміналізувала незаконний видобуток бурштину

Рада криміналізувала незаконний видобуток бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 2240 щодо урегулювання питання видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону № 2240 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину передбачає правове врегулювання відносин щодо користуванням надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, а також створення сприятливих умов для розвитку в Україні галузі економіки.

Окрім того, законопроект має на меті залучення у цю галузь інвестицій та нових технологій, зростання рівню життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель.

Законопроект передбачає доповнення змісту ст.240 Кримінального кодексу України. Відповідно до змін незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, караються штрафом від 3тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення дасть змогу на законодавчому рівні закласти передумови для впровадження додаткових стимулюючих факторів суб’єктам господарювання для провадження законної діяльності з видобування бурштину.
Під час підготовки до законопроекту до другого читання до комітету з питань екологічної політики та природокористування надійшла 141 поправка, з яких 45 було враховано, а 48 – відхилено.

Нагадаємо, за даними опитування, легалізацію видобутку бурштину підтримує 71% українців.

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