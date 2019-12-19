Рада криминализировала незаконную добычу янтаря

Проект закона № 2240 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря предусматривает правовое урегулирование отношений относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращения незаконной добычи янтаря, а также создания благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики.

Кроме того, законопроект имеет целью привлечение в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Законопроект предусматривает дополнение содержания ст. 240 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с изменениями незаконную добычу янтаря, а равно сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, наказываются штрафом от 3 тысяч до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит на законодательном уровне заложить предпосылки для внедрения дополнительных стимулирующих факторов субъектам хозяйствования для осуществления законной деятельности по добыче янтаря.

Во время подготовки к законопроекту ко второму чтению в комитет по вопросам экологической политики и природопользования поступила 141 поправка, из которых 45 были учтены, а 48 - отклонено.

Напомним, по данным опроса, легализацию добычи янтаря поддерживает 71% украинцев.