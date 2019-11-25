Легалізацію видобутку бурштину підтримує 71% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Легалізацію видобутку бурштину підтримує 71% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
"Рішення легалізувати видобуток бурштину позитивно оцінюють 71% українців, а негативно – 13%", - йдеться у дослідженні.
Дослідники також повідомляють, що аналіз громадської думки населення України було проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила у першому читанні законопроект №2240 щодо урегулювання питання видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 народних депутатів України.