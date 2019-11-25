Легализацию добычи янтаря поддерживает 71% украинцев

"Решение легализовать добычу янтаря положительно оценивают 71% украинцев, а отрицательно - 13%", - говорится в исследовании.

Исследователи также сообщают, что анализ общественного мнения населения Украины был проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2240 относительно урегулирования вопроса добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 народных депутата Украины.



