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Зеленський підписав низку законів

Зеленський підписав низку законів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав понад 10 законів, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави підписав такі закони:

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" № 418-IX, який парламент ухвалив 20 грудня 2019 року. Закон має на меті забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні й погодження національного законодавства з міжнародними актами у цій сфері.

Документ також визначає, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього закону щодо використання вказаної системи для організація надання медичної допомоги із використанням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 388-IX від 18 грудня 2019 року. Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами. Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження заходів, пов'язаних із відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" № 399-IX, який парламент ухвалив 19 грудня. Закон забороняє тимчасово, до 31 грудня 2022 року, порушувати справи про банкрутство ДАТ "Чорноморнафтогаз". У зв’язку з цим вносяться відповідні зміни до Кодексу України з процедур банкрутства.

Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481" № 395-IX, який Верховна Рада ухвалила 19 грудня. Документ встановлює, що вчинення порушень митних правил, передбачених частинами четвертою – шостою статті 470 цього Кодексу, виявлені у період з 22 серпня до 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті. Вчинення порушень митних правил, передбачених частинами четвертою – шостою статті 481 цього Кодексу, виявлені у період з 22 серпня до 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді" № 390-IX, який Верховна Рада ухвалила 18 грудня. Документ розширює перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб у суді, а саме: таку можливість надано не лише керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, а й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (тобто включно з працівниками) тощо.

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг" № 394-IX, який парламент ухвалив 19 грудня 2019 року. Закон спрямований на виконання рішення Конституційного Суду України щодо створення правових підстав для функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цей документ визначає НКРЕКП як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину" № 402-IX, який Верховна Рада підтримала 19 грудня 2019 року. Закон урегульовує відносини щодо користуванням надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель.

Закон "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)" № 430-IX від 20 грудня 2019 року. Документ встановлює, що до учасників бойових дій також належать члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями. Порядок надання та позбавлення статусу зазначених вище учасників бойових дій визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу" № 425-IX, який парламент ухвалив 20 грудня. 19 вересня цього року Верховна Рада підтримала закон № 112-ІХ, яким продовжила ще на три роки дію процедури фінансової реструктуризації та вдосконалила її механізм. Відповідно, була потреба й у подовженні дії податкових норм, що застосовуються у процедурах фінансової реструктуризації. Підписаний Президентом закон покликаний урегулювати питання, пов’язане з особливостями оподаткування операцій повернення об’єкта фінансового лізингу.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)" № 391-IX, проголосований народними депутатами 18 грудня 2019 року. Метою закону є вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) й спрощення умов ліцензування для суб’єктів господарювання.

Закон "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (EURIMAGES)" № 414-IX, ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року. Закон розроблено з метою приєднання України до EURIMAGES.

Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX, який парламент ухвалив 6 грудня 2019 року. Документ передбачає впровадження застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів, визначає перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) клієнтів. Крім того, законом створено прозорий інструмент притягнення до відповідальності за порушення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під Виборчим кодексом, який раніше підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

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