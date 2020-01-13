На Буковине задержали мужчину, который пытался вывезти в ЕС 55 килограмм янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На Буковине пограничники обнаружили 55 килограммов янтаря, которое мужчина пытался незаконно переправить в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
“Сегодня, 13 января, после обеда, в пункте пропуска „Порубное“ на украинско-румынской границе правоохранители обнаружили скрытый янтарь”, — сказано в сообщении.
По данным пограничников, незаконно перемещаемое солнечный камни нашли во время углубленного осмотра автомобиля Mercedes, украинской регистрации. Транспортным средством, направлялся на выезд из Украины, управлял 31-летний буковинец. Тайник с камнями человек обустроил между пассажирским салоном и багажным отделением микроавтобуса.
Камни янтаря были бережно расфасованны в пять опломбированных мешочков, вес которых достигал от семи до тринадцати килограммов.
Янтарь изъят в установленном порядке, сумма оценки уточняется.
Напомним, в Ровенской области мужчина на мопеде без номерных знаков незаконно перевозил более 40 килограммов янтаря.