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На Рівненщині голову сільради затримали за незаконне перевезення 30 кілограмів бурштину

Київ • УНН

 • 15288 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Рівненській області в автомобілі голови однієї з сільських рад правоохоронці виявили 30 кілограмів незаконно видобутого бурштину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

На Рівненщині голову сільради затримали за незаконне перевезення 30 кілограмів бурштину

"22 січня, в результаті проведених оперативних заходів працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно із патрульними поліцейськими підрозділу ТОР за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області викрили 36-річного голову однієї із сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину", - йдеться в повідомленні. 

Автомобіль Renault Trafic поліцейські зупинили поблизу села Великий Житин у Рівненському районі. За результатами поверхневої перевірки в салоні мікроавтобуса було виявлено три мішки бурштину-сирцю загальною вагою майже 30 кілограмів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рівненського районного відділення. 

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, перевезення бурштину), вилучений бурштин скеровуватиметься на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення жителю Дубровиччини про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років. 

Орієнтовна вартість вилученого каміння становить 30 тисяч доларів США.

Нагадаємо, працівники Київської митниці вилучили 50 кілограмів бурштину, які авіапоштою намагались відправити до КНР. 

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