Женщина умерла после ссоры с мужем в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Костопольском районе Ровенской области в результате бытового конфликта мужчина избил собственную жену, после чего она умерла. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Установлено, что жена и 41-летний мужчина злоупотребляли алкогольными напитками и перебивались временными заработками. Очередной конфликт между супругами произошел 23 августа.
В тот вечер они снова выпивали. После застолья между парой возник конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил жену руками и ногой. Супруги лягли спать, а на утро женщина уже не подавала признаков жизни. Мужчина сам вызвал "скорую" и сообщил в полицию.
Согласно врачебному свидетельству, смерть женщины наступила в результате травмы живота с повреждением внутренних органов.
41-летнего жителя села Яполоть задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Согласно санкции статьи, мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, который до смерти забил жену лопатой.