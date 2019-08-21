На столичній Оболоні чоловік до смерті побив власну дружину лопатою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві затримали чоловіка, який до смерті забив дружину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його дружина померла.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили на підлозі квартири мертву 52-річну жінку. На тілі померлої експерти виявили численні гематоми та синці.
Чоловік розповів, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між подружжям виникла чергова сварка. У розпал суперечки фігурант схопив лопату та побив нею дружину, а наступного дня виявив її мертвою.
Правоохоронці встановили, що 50-річний киянин разом з дружиною працювали у пункті прийому вторинної сировини. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався.
Тіло загиблої направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Фігуранта затримали.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка за побиття жінки до смерті.