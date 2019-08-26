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Жінка померла після сварки з чоловіком на Рівненщині

Жінка померла після сварки з чоловіком на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Костопільському районі Рівненської області внаслідок побутового конфлікту чоловік побив власну дружину, після чого вона померла. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Встановлено, що дружина та 41-річний чоловік зловживали алкогольними напоями та перебивалися тимчасовими заробітками. Черговий конфлікт між подружжям стався 23 серпня.

Того вечора вони знову випивали. Після застілля між парою виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив дружину руками та ногою. Подружжя лягло спати, а на ранок жінка вже не подавала ознак життя. Чоловік сам викликав "швидку" та повідомив до поліції.

Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала внаслідок травми живота з ушкодженням внутрішніх органів.

41-річного жителя села Яполоть затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який до смерті забив дружину лопатою.

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