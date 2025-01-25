На рейсе Fiji Airways пассажирке пришлось заклеить рот скотчем из-за агрессивного поведения
Киев • УНН
На рейсе FJ871 из Сан-Франциско в Фиджи нетрезвая австралийка устроила скандал после ссоры с мужем. Женщина оскорбляла экипаж и пассажиров, бросалась стаканами, после чего ее успокоили скотчем и задержала полиция.
На одном из рейсов FJ871 авиакомпании Fiji Airways из Сан-Франциско в Фиджи австралийская пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала кричать, словесно оскорблять членов экипажа и пассажиров, из-за чего ее пришлось временно успокаивать с помощью скотча.
Об этом сообщает BILD, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, инцидент, предположительно, произошел после спора женщины с ее мужем. Когда она начала кричать и ругаться, мужчина попросил пересадить его на другое место. Это лишь разожгло агрессию пассажирки: она потребовала сообщить, где теперь находится ее муж, и, получив отказ, начала угрожать стюардессам, бросать в них стаканы и делать расистские замечания.
Другие пассажиры были особенно возмущены открыто расистскими высказываниями в адрес фиджийцев, многие кричали женщине, чтобы она замолчала и вела себя прилично
По словам очевидцев, родители были вынуждены закрывать уши своим детям. Совместными усилиями стюардессы заткнули женщине рот скотчем на короткое время.
Через какое-то время мужчина вернулся к ней, но она продолжала словесно оскорблять пассажиров и членов экипажа. После приземления в городе Нади пассажирку задержала полиция. Fiji Airways подтвердила инцидент и сообщила, что случай рассматривается в рамках юридического расследования.
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