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На рейсі Fiji Airways пасажирці довелося заклеїти рот скотчем через агресивну поведінку

Київ • УНН

 • 40018 перегляди

На рейсі FJ871 з Сан-Франциско до Фіджі нетвереза австралійка влаштувала скандал після сварки з чоловіком. Жінка ображала екіпаж та пасажирів, кидалася склянками, після чого її заспокоїли скотчем та затримала поліція.

На одному з рейсів FJ871 авіакомпанії Fiji Airways із Сан-Франциско до Фіджі австралійська пасажирка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почала кричати, словесно ображати членів екіпажу та пасажирів, через що її довелося тимчасово заспокоювати за допомогою скотчу.

Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, інцидент, імовірно, стався після суперечки жінки з її чоловіком. Коли вона почала кричати й лаятися, чоловік попросив пересадити його на інше місце. Це лише розпалило агресію пасажирки: вона вимагала повідомити, де тепер знаходиться її чоловік, і, отримавши відмову, почала погрожувати стюардесам, кидати в них склянки та робити расистські зауваження.

Інші пасажири були особливо обурені відкрито расистськими висловлюваннями на адресу фіджійців, багато хто кричав жінці, щоб вона замовкла і поводилася пристойно

 - каже свідок. 

За словами очевидців, батьки були змушені закривати вуха своїм дітям. Спільними зусиллями стюардеси заткнули жінці рот скотчем на короткий час.

Через якийсь час чоловік повернувся до неї, але вона продовжувала словесно ображати пасажирів і членів екіпажу.  Після приземлення в місті Наді пасажирку затримала поліція. Fiji Airways підтвердила інцидент і повідомила, що випадок розглядається у рамках юридичного розслідування.

Iran Air скасувала рейс до Європи через нові санкції ЄС15.10.24, 19:24 • 15917 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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