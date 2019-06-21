На проспект Руставели в центре Тбилиси стянуты дополнительные силы спецназа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На проспект Руставели в центре Тбилиси стянуты дополнительные силы спецназа, а также водометные машины, при помощи которых силовики оттесняют протестующих с территории, прилегающей к зданию парламента Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".
Правоохранители разобрали палатки, установленные ранее у здания законодательного органа. Спецназ продолжает применять слезоточивый газ и резиновые пули, методично оттесняя участников акции.
Как видно на кадрах, которые передают грузинские телеканалы, на улицах, прилегающих к центральному проспекту Тбилиси, проходят преследования и задержания протестующих.
Ситуация у здания парламента Грузии вновь накалилась после того, как участники акции вернулись к зданию законодательного органа. Есть пострадавшие.
Спецназ, обороняющий здание парламента на проспекте Руставели, применяет против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.
Напомним, спецназ разогнал акцию протеста перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси с применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Здание парламента полностью блокировано силовиками.
По данным Министерства здравоохранения Грузии, в результате событий на проспекте Руставели пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей.
Как заявили в министерстве, пока нет информации, от чего они пострадали, кроме слезоточивого газа.
Как сообщал УНН, в здании парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.