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На проспект Руставелі в центрі Тбілісі стягнуті додаткові сили спецназу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. На проспект Руставелі в центрі Тбілісі стягнуті додаткові сили спецназу, а також водомітні машини, за допомогою яких силовики відтісняють протестувальників з території, прилеглої до будівлі парламенту Грузії. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

На проспект Руставелі в центрі Тбілісі стягнуті додаткові сили спецназу

Правоохоронці розібрали намети, встановлені раніше біля будівлі законодавчого органу. Спецназ продовжує застосовувати сльозогінний газ і гумові кулі, методично відтісняючи учасників акції.

Як видно на кадрах, які передають грузинські телеканали, на вулицях, прилеглих до центрального проспекту Тбілісі, проходять переслідування і затримання учасників протесту.

Ситуація біля будівлі парламенту Грузії знову загострилася після того, як учасники акції повернулися до будівлі законодавчого органу.

Нагадаємо, спецназ розігнав акцію протесту перед будівлею парламенту Грузії в центрі Тбілісі із застосуванням сльозогінного газу і гумових куль. Будівлю парламенту повністю блоковано силовиками.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, в результаті подій на проспекті Руставелі постраждали 14 учасників акції і 38 правоохоронців.

Як заявили в міністерстві, поки немає інформації, від чого вони постраждали, крім сльозогінного газу.

Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.

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