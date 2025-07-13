На Приднепровском направлении почти втрое возросло количество вражеских штурмов на островах - Волошин
Киев • УНН
Количество вражеских штурмов на островах Приднепровского направления возросло почти втрое, достигая до 10 попыток прорыва ежедневно. Оккупанты активизировались возле Антоновских мостов и на островах Кизомыс и Забыч.
Оккупанты активизировали атаки на острова на Приднепровском направлении. За последнюю неделю количество штурмовых действий возросло почти втрое: россияне ежедневно совершают до 10 попыток прорыва, в частности возле Антоновских мостов и на островах Кизомыс и Забыч.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
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За несколько последних минут буквально затем значительно почти в два или даже, а то и в три раза увеличилось количество вражеских штурмовых действий на островах. То есть, если мы в день фиксировали два, три, то сейчас фиксируем шесть, восемь, 10, даже было 11 таких попыток
Также представитель Сил обороны Юга сообщил, что враг активизировался по всей островной зоне, начиная от юга, где он "ежедневно проводит один-два небольших штурма наших позиций на островах Кизомыс и Забыч и заканчивая автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно происходят три-четыре неудачных попытки захватить наши позиции".
Враг, по словам представителя, начинает эту активизацию для того, чтобы захватить определенные плацдармы в этой островной зоне.
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