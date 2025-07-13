На Приднепровском направлении почти втрое возросло количество вражеских штурмов на островах - Волошин

Оккупанты активизировали атаки на острова на Приднепровском направлении. За последнюю неделю количество штурмовых действий возросло почти втрое: россияне ежедневно совершают до 10 попыток прорыва, в частности возле Антоновских мостов и на островах Кизомыс и Забыч.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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За несколько последних минут буквально затем значительно почти в два или даже, а то и в три раза увеличилось количество вражеских штурмовых действий на островах. То есть, если мы в день фиксировали два, три, то сейчас фиксируем шесть, восемь, 10, даже было 11 таких попыток - отметил Волошин.

Также представитель Сил обороны Юга сообщил, что враг активизировался по всей островной зоне, начиная от юга, где он "ежедневно проводит один-два небольших штурма наших позиций на островах Кизомыс и Забыч и заканчивая автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно происходят три-четыре неудачных попытки захватить наши позиции".

Враг, по словам представителя, начинает эту активизацию для того, чтобы захватить определенные плацдармы в этой островной зоне.

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