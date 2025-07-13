На Придніпровському напрямку майже втричі зросла кількість ворожих штурмів на островах - Волошин

Окупанти активізували атаки на острови на Придніпровському напрямку. За останній тиждень кількість штурмових дій зросла майже втричі: росіяни щодня здійснюють до 10 спроб прориву, зокрема біля Антонівських мостів та на островах Кізомис і Забич.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

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За декілька останніх хвилин буквально затим значно майже у два чи навіть, а то й в три рази збільшилась кількість ворожих штурмових дій на островах. Тобто, якщо було ми в день фіксували два, три, то зараз фіксуємо шість, вісім, 10, навіть було 11 таких спроб - зазначив Волошин.

Також речник сил оборони Півдня повідомив, що ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи від півдня, де він "щодня проводить один-два невеликих штурми наших позицій на островах Кізомис і Забич і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбуваються три-чотири невдалих спроби захопити наші позиції".

Ворог, за словами речника починає цю активізацію для того, щоб захопити певні плацдарми в цій острівній зоні.

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