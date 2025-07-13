На Придніпровському напрямку майже втричі зросла кількість ворожих штурмів на островах - Волошин
Київ • УНН
Кількість ворожих штурмів на островах Придніпровського напрямку зросла майже втричі, досягаючи до 10 спроб прориву щодня. Окупанти активізувалися біля Антонівських мостів та на островах Кізомис і Забич.
Окупанти активізували атаки на острови на Придніпровському напрямку. За останній тиждень кількість штурмових дій зросла майже втричі: росіяни щодня здійснюють до 10 спроб прориву, зокрема біля Антонівських мостів та на островах Кізомис і Забич.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
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За декілька останніх хвилин буквально затим значно майже у два чи навіть, а то й в три рази збільшилась кількість ворожих штурмових дій на островах. Тобто, якщо було ми в день фіксували два, три, то зараз фіксуємо шість, вісім, 10, навіть було 11 таких спроб
Також речник сил оборони Півдня повідомив, що ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи від півдня, де він "щодня проводить один-два невеликих штурми наших позицій на островах Кізомис і Забич і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбуваються три-чотири невдалих спроби захопити наші позиції".
Ворог, за словами речника починає цю активізацію для того, щоб захопити певні плацдарми в цій острівній зоні.
Тривають запеклі бої за Кам'янське - речник Сил оборони Півдня08.07.25, 18:24 • 25668 переглядiв