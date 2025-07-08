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Тривають запеклі бої за Кам'янське - речник Сил оборони Півдня

Київ • УНН

 • 1815 перегляди

Сили оборони відходять від зруйнованих позицій у Кам'янському на Запоріжжі через масовані удари ворога. Тривають запеклі бої за населений пункт, де ворог не може закріпитися.

Тривають запеклі бої за Кам'янське - речник Сил оборони Півдня

Силам оборони доводиться відходити від тих позицій, яких фактично вже немає в Кам'янському на Запоріжжі. Тривають запеклі бої за цей населений пункт. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

Ситуація доволі непроста, особливо на Оріхівському напрямку й особливо на ділянці лінії бойового зіткнення там, де напрямок, наприклад на Кам'янське. Тому що ворог вже декілька днів поспіль завдає по цьому населеному пункту й по позиціях Сил оборони масованих й авіаційних ударів, артилерійських обстрілів. Там постійно працюють дрони, ворог не перестає проводити штурмові дії малими групами піхоти. Силам оборони доводиться відходити від тих позицій, яких фактично вже немає в цьому населеному пункті 

- розповів Волошин.

Тому, за його словами,  декілька таких позицій ворог зруйнував повністю й намагається зайти.

Але втриматися він там також не може, тому що там навіть немає за що сховатися й тривають запеклі бої за цей населений пункт 

- заявив Волошин.

Він зазначив, що окрім Кам'янського ситуація доволі непроста й на Придніпровському напрямку, де противник намагається також атакувати українські позиції біля Антонівського залізничого мосту.

Ворог відновив кілька останніх днів штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, де намагається просунутися у напрямку населеного пункту Малинівка 

- сказав Волошин.

Окрім того, він прокоментував велике перекидання вантажівок з живою силою із Запорізького напряму через Маріуполь в Таганрог/Ростов, як про це повідомляв голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Це йдуть ротаційні заходи, підготовчі заходи, тому що ворог постійно намагається тримати тут однакову кількість сил та засобів. Ця кількість сил та засобів йому необхідна, щоб подоводити штурмові дії малими групами піхоти. Але тримати високу інтенсивність цих штурмів 

- сказав Волошин.

Доповнення

29 червня Владислав Волошин заявляв, що українські військові тримають Кам'янське й успішно відбивають російські атаки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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