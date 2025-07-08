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Продолжаются ожесточенные бои за Каменское - спикер Сил обороны Юга

Киев • УНН

 • 817 просмотра

Силы обороны отходят от разрушенных позиций в Каменском Запорожской области из-за массированных ударов врага. Продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт, где враг не может закрепиться.

Продолжаются ожесточенные бои за Каменское - спикер Сил обороны Юга

Силам обороны приходится отходить от тех позиций, которых фактически уже нет в Каменском Запорожской области. Продолжаются ожесточенные бои за этот населенный пункт. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Ситуация довольно непростая, особенно на Ореховском направлении и особенно на участке линии боевого соприкосновения там, где направление, например на Каменское. Потому что враг уже несколько дней подряд наносит по этому населенному пункту и по позициям Сил обороны массированные и авиационные удары, артиллерийские обстрелы. Там постоянно работают дроны, враг не перестает проводить штурмовые действия малыми группами пехоты. Силам обороны приходится отходить от тех позиций, которых фактически уже нет в этом населенном пункте 

- рассказал Волошин.

Поэтому, по его словам, несколько таких позиций враг разрушил полностью и пытается зайти.

Но удержаться он там также не может, потому что там даже не за что спрятаться и продолжаются ожесточенные бои за этот населенный пункт 

- заявил Волошин.

Он отметил, что кроме Каменского ситуация довольно непростая и на Приднепровском направлении, где противник пытается также атаковать украинские позиции возле Антоновского железнодорожного моста.

Враг возобновил несколько последних дней штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, где пытается продвинуться в направлении населенного пункта Малиновка 

- сказал Волошин.

Кроме того, он прокомментировал большую переброску грузовиков с живой силой из Запорожского направления через Мариуполь в Таганрог/Ростов, как об этом сообщал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Это идут ротационные мероприятия, подготовительные мероприятия, потому что враг постоянно пытается держать здесь одинаковое количество сил и средств. Это количество сил и средств ему необходимо, чтобы проводить штурмовые действия малыми группами пехоты. Но держать высокую интенсивность этих штурмов 

- сказал Волошин.

Дополнение

29 июня Владислав Волошин заявлял, что украинские военные держат Каменское и успешно отбивают российские атаки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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