На предприятии в Ровно обвалилась стена: погиб мужчина

ukenru
Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин
12:43 • 7622 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 70289 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 132376 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 148929 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 182100 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 276064 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 172685 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 193450 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 160709 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 143338 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

16 января, 03:13 • 119291 просмотра
Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму 105 млрд долларов - Bloomberg

Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму 105 млрд долларов - Bloomberg

16 января, 03:26 • 49726 просмотра
Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

16 января, 04:20 • 114096 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

16 января, 06:55 • 57639 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 103324 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 163876 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 182036 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 182166 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 276069 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 197766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 103324 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 121531 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 155336 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 144485 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 147782 просмотра
Актуальное
На предприятии в Ровно обвалилась стена: погиб мужчина

На предприятии в Ровно обвалилась стена: погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 8009 просмотра

Read in English

32-летний мужчина погиб во время демонтажа пола в админздании из-за обвала стены. Установлено, что погибший не был официально трудоустроен на предприятии, полиция открыла уголовное производство.

В Ровно на предприятии обвалилась стена, погиб мужчина, полицейские расследуют уголовное производство, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.

Детали

О трагическом случае, который произошел 14 января около 11:40 на предприятии на улице Василия Червония, в полицию сообщили медики. 

Полицейские предварительно установили, что 32-летний житель села Пятигоры проводил демонтаж пола административного здания. Во время работ на мужчину обвалилась стена.

"От полученных травм он скончался на месте происшествия: медработники лишь констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Кроме того установлено, что погибший не был официально трудоустроен этим предприятием.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее смерть потерпевшего), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.

Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома09.01.25, 22:03 • 73178 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы