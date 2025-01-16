На предприятии в Ровно обвалилась стена: погиб мужчина
Киев • УНН
32-летний мужчина погиб во время демонтажа пола в админздании из-за обвала стены. Установлено, что погибший не был официально трудоустроен на предприятии, полиция открыла уголовное производство.
В Ровно на предприятии обвалилась стена, погиб мужчина, полицейские расследуют уголовное производство, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.
Детали
О трагическом случае, который произошел 14 января около 11:40 на предприятии на улице Василия Червония, в полицию сообщили медики.
Полицейские предварительно установили, что 32-летний житель села Пятигоры проводил демонтаж пола административного здания. Во время работ на мужчину обвалилась стена.
"От полученных травм он скончался на месте происшествия: медработники лишь констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Кроме того установлено, что погибший не был официально трудоустроен этим предприятием.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее смерть потерпевшего), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.
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