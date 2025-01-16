На підприємстві у Рівному обвалилася стіна: загинув чоловік
Київ • УНН
32-річний чоловік загинув під час демонтажу підлоги в адмінбудівлі через обвал стіни. Встановлено, що загиблий не був офіційно працевлаштований на підприємстві, поліція відкрила кримінальне провадження.
У Рівному на підприємстві обвалилася стіна, загинув чоловік, поліцейські розслідують кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Рівненській області, пише УНН.
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Про трагічний випадок, який стався 14 січня близько 11:40 на підприємстві на вулиці Василя Червонія, до поліції повідомили медики.
Поліцейські попередньо встановили, що 32-річний житель села П’ятигори проводив демонтаж підлоги адміністративної будівлі. Під час робіт на чоловіка обвалилася стіна.
"Від отриманих травм він помер на місці події: медпрацівники лише констатували смерть", - ідеться у повідомленні.
Окрім того встановлено, що загиблий не був офіційно працевлаштований цим підприємством.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило смерть потерпілого), у межах якого встановлюють усі обставини.
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