На внеочередном заседании безопасностной рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 52726 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103251 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108185 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135897 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132667 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102319 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102623 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104549 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102090 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На внеочередном заседании безопасностной рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11508 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Обстрелы со стороны пророссийских боевиков, зафиксированные после 00:00 27 июля, обсудят сегодня на внеочередном заседании рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Process: gradual success or political deadlock, передает корреспондент УНН.

"Сегодня должно заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, сегодня должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В то же время, в понедельник командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко сообщил, что российско-оккупационные войска, несмотря на договоренность о прекращении огня, от начала суток совершили два обстрела. Впоследствии стало известно, что боевики не менее третий раз с начала суток нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Добавим, что 28 июля, по состоянию на 12:00, по данным Минобороны, боевики четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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