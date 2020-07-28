На позачерговому засіданні безпекової робочої групи ТКГ обговорять обстріли на Донбасі

"Сьогодні має засідати позачергово робоча група з питань безпеки ТКГ, яка, в тому числі, сьогодні має обговорити питання тих трьох випадків, про які повідомив Командувач Об’єднаних сил Кравченко", - сказав віце-прем’єр.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Водночас, у понеділок командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко повідомив, що російсько-окупаційні війська, попри домовленість про припинення вогню, від початку доби здійснили два обстріли. Згодом стало відомо, що бойовики щонайменше втретє від початку доби порушили повний та всеосяжний режим припинення вогню.

Додамо, що 28 липня, станом на 12:00, за даними Міноборони, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, попри повний та всеосяжний режим припинення вогню.