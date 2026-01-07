На повестке дня - кадровые вопросы: фракция "Слуги народа" соберется в следующий понедельник
Киев • УНН
12 января фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Премьер-министр Юлия Свириденко будет присутствовать для обсуждения кадровых вопросов.
Фракция "Слуга народа" в понедельник, 12 января, соберется на заседании, где будет присутствовать премьер-министр Юлия Свириденко, чтобы, в частности, рассмотреть кадровые вопросы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает УНН.
Детали
Как сообщила Палийчук, в следующий понедельник, 12 января, состоится заседание фракции "Слуга народа", где будет присутствовать Юлия Свириденко. По ее словам, в повестке дня - кадровые вопросы.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в законодательство относительно выборов и референдума зависят от хода мирных переговоров. Он отметил, что если Украина успеет согласовать мирный план в январе, то февраль может стать месяцем для изменений в законодательстве.