Эксклюзив
16:27 • 3148 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 5752 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 6640 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 11827 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16965 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 23156 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22925 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23657 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18286 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17248 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
На повестке дня - кадровые вопросы: фракция "Слуги народа" соберется в следующий понедельник

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

12 января фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Премьер-министр Юлия Свириденко будет присутствовать для обсуждения кадровых вопросов.

На повестке дня - кадровые вопросы: фракция "Слуги народа" соберется в следующий понедельник

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 12 января, соберется на заседании, где будет присутствовать премьер-министр Юлия Свириденко, чтобы, в частности, рассмотреть кадровые вопросы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает УНН.

Детали

Как сообщила Палийчук, в следующий понедельник, 12 января, состоится заседание фракции "Слуга народа", где будет присутствовать Юлия Свириденко. По ее словам, в повестке дня - кадровые вопросы.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в законодательство относительно выборов и референдума зависят от хода мирных переговоров. Он отметил, что если Украина успеет согласовать мирный план в январе, то февраль может стать месяцем для изменений в законодательстве.

Антонина Туманова

Политика
Юлия Свириденко
Слуга народа
Владимир Зеленский