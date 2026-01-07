На порядку денному - кадрові питання: фракція “Слуги народу” збереться наступного понеділка

$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 1248 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 2400 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 3810 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 10611 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15900 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 21877 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22308 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22988 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18032 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17086 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 21892 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
На порядку денному - кадрові питання: фракція “Слуги народу” збереться наступного понеділка

Київ • УНН

 • 48 перегляди

12 січня фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко буде присутня для обговорення кадрових питань.

На порядку денному - кадрові питання: фракція “Слуги народу” збереться наступного понеділка

Фракція "Слуга народу" у понеділок, 12 січня, збереться на засіданні, де буде присутня прем’єр-міністр Юлія Свириденко, щоб, зокрема, розглянути кадрові питання. Про це у коментарі УНН повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Палійчук, наступного понеділка, 12 січня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де буде присутня Юлія Свириденко. За її словами, у порядку денному - кадрові питання.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміни до законодавства щодо виборів та референдуму залежать від перебігу мирних переговорів. Він зазначив, що якщо Україна встигне погодити мирний план у січні, то лютий може стати місяцем для змін у законодавстві.

Антоніна Туманова

Політика
Юлія Свириденко
Слуга народу
Володимир Зеленський