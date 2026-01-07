На порядку денному - кадрові питання: фракція “Слуги народу” збереться наступного понеділка
Київ • УНН
Фракція "Слуга народу" у понеділок, 12 січня, збереться на засіданні, де буде присутня прем’єр-міністр Юлія Свириденко, щоб, зокрема, розглянути кадрові питання. Про це у коментарі УНН повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає УНН.
Деталі
Як повідомила Палійчук, наступного понеділка, 12 січня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де буде присутня Юлія Свириденко. За її словами, у порядку денному - кадрові питання.
Нагадаємо
