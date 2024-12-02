На Полтавщине умерла женщина, травмированная во время атаки рф 17 ноября

В больнице Полтавской области умерла женщина, которая получила ранения во время массированной атаки российских войск 17 ноября, сообщил в понедельник глава ОВА Виталий Пронин, передает УНН.

К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила ранения в результате удара россиян по Кременчугскому району. врачи до последнего боролись за жизнь потерпевшей. Искренние соболезнования родным и близким. Это наша общая потеря - написал он в Telegram.

Напомним

17 ноября россияне нанесли массированный удар по территории Украины. Били по критической инфраструктуре. обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелись 5 легковых автомобилей. Пожарные уже ликвидировали пожар. в тяжелом состоянии в больницу доставили человека, получившего травмы в результате обстрела.

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