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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время массированной атаки рф

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Воздушные силы ВСУ сбили 52 из 110 беспилотников, выпущенных рф в ночь на 2 декабря. Атака осуществлялась с разных направлений, включая Курск, Орел и Миллерово.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 52 из 110 беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 2 декабря. Об этом в понедельник сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали 

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 декабря (с 19.00 1 декабря) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф. враг атаковал 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. 50 беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 — вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один-в воздухе

- говорится в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что сейчас боевая работа еще продолжается.

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения2 дек. 2024, 05:25 • 12642 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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