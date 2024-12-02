ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время массированной атаки рф
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сбили 52 из 110 беспилотников, выпущенных рф в ночь на 2 декабря. Атака осуществлялась с разных направлений, включая Курск, Орел и Миллерово.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 52 из 110 беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 2 декабря. Об этом в понедельник сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 декабря (с 19.00 1 декабря) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф. враг атаковал 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. 50 беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 — вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один-в воздухе
Отмечается, что сейчас боевая работа еще продолжается.
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