Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Тернопольщине погиб один человек, трое ранены, эвакуировано около сотни жителей. Повреждены здания и 20 автомобилей, на месте работают спасатели.
На Тернопольщине в результате агрессии погиб один человек, еще трое получили ранения. Около сотни жителей были эвакуированы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Кроме того, ударная волна повредила окна в соседних домах, учебном заведении и повредила 20 автомобилей.
На месте происшествия работают спасатели, психологи и волонтеры. Для пострадавших развернут мобильный пункт несокрушимости, где оказывают помощь.
Спасатели напоминают гражданам о важности соблюдения правил безопасности и своевременного укрытия во время воздушной тревоги.
Напомним
В ночь на понедельник вражеский дрон атаковал многоквартирный дом в Тернополе, вызвав масштабный пожар.
Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя2 дек. 2024, 02:15 • 11110 просмотров