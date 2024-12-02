Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя
Киев • УНН
В Тернополе в результате атаки БпЛА загорелся пятиэтажный жилой дом, пострадали три этажа. Один человек погиб, есть раненые, продолжается эвакуация жителей.
В Тернополе в результате попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом произошел сильный пожар, охвативший верхний пятый этаж, а также частично третий и четвертый. Об этом сообщает городской голова Сергей Надал, передает УНН.
Детали
На месте происшествия работают спасательные и специальные службы. Врачи пытаются спасти пострадавших, оказывая им необходимо медицинскую помощь.
Также готовятся временные места для жильцов, чьи квартиры пострадали. Информация о масштабах ущерба и количестве пострадавших уточняется.
Напомним
Вражеский дрон атаковал жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб один человек и есть раненые. На месте происшествия продолжается тушение пожара и эвакуация жителей.
В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие2 дек. 2024, 00:39 • 4366 просмотров