В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие
Киев • УНН
Вражеский дрон атаковал жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб один человек и есть раненые. На месте происшествия продолжается тушение пожара и эвакуация жителей.
В Тернополе из-за удара вражеского дрона погиб человек. Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Вячеслав непогода, передает УНН.
Детали
Террористический дрон попал в жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб человек, другие – получили ранения.
На месте трагедии продолжаются работы по ликвидации пожара, вызванного ударом, а также эвакуация жителей дома. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В результате ночной атаки вражеских дронов в Тернополе произошло возгорание жилого дома.
Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме2 дек. 2024, 00:11 • 2021 просмотр