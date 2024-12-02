В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе из-за удара вражеского дрона погиб человек. Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Вячеслав непогода, передает УНН.

Детали

Террористический дрон попал в жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб человек, другие – получили ранения.

На месте трагедии продолжаются работы по ликвидации пожара, вызванного ударом, а также эвакуация жителей дома. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

В результате ночной атаки вражеских дронов в Тернополе произошло возгорание жилого дома.

Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме