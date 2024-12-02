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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 1341 просмотра

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Вражеский дрон атаковал жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб один человек и есть раненые. На месте происшествия продолжается тушение пожара и эвакуация жителей.

В Тернополе из-за удара вражеского дрона погиб человек. Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Вячеслав непогода, передает УНН.

Детали

Террористический дрон попал в жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб человек, другие – получили ранения.

На месте трагедии продолжаются работы по ликвидации пожара, вызванного ударом, а также эвакуация жителей дома. Информация о пострадавших уточняется. 

Напомним

В результате ночной атаки вражеских дронов в Тернополе произошло возгорание жилого дома. 

Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме2 дек. 2024, 00:11 • 2021 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ternopolТернополь