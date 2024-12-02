Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме
Киев • УНН
В результате ночной атаки вражеских дронов в Тернополе произошло возгорание жилого дома. На месте работают спасатели, информация о пострадавших уточняется.
Сегодня ночью враг совершил очередную атаку на Тернополь. В результате удара произошло возгорание в жилом доме. Об этом сообщает городской голова Сергей Надал, передает УНН.
Детали
Террористы обстреляли город, используя ударные дроны.
На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
В регионе продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального объявления об отбое.
Напомним
Ранее была информация, что в Тернополе зафиксированы взрывы.
В Тернополе прогремели взрывы1 дек. 2024, 23:29 • 3688 просмотров