Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

Сегодня ночью враг совершил очередную атаку на Тернополь. В результате удара произошло возгорание в жилом доме. Об этом сообщает городской голова Сергей Надал, передает УНН.

Детали

Террористы обстреляли город, используя ударные дроны.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

В регионе продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального объявления об отбое.

Напомним

Ранее была информация, что в Тернополе зафиксированы взрывы.

В Тернополе прогремели взрывы