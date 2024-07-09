В Полтавской области могут раздаваться взрывы - силы ПВО "работают" по российскому разведывательному беспилотнику. Об этом пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Полтавщина - работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА! - говорится в заявлении ВС ВСУ

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Несколько ранее в Воздушных силах уже делали аналогичное предупреждение. Около 14:00 в ВС ВСУ предупредили о работе по вражескому беспилотнику-разведчику в Полтавской области.