На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

В Полтавской области в результате массированной атаки применены превентивные отключения и введен график аварийных отключений света. Есть повреждения частных домов в Миргородском районе. Об этом сообщил председатель Филипп Пронин, передает УНН.

По словам председателя ОГА, обошлось без жертв и пострадавших. Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе.

Враг совершил самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергетику. На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. Ситуация - на контроле. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения - написал Пронин в соцсетях.

Он сообщил, что в области откроют и пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты.

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