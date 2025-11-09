На Покровском направлении отбито почти 40 атак оккупантов, также враг давит в сторону Константиновки - Генштаб

Общее количество боевых столкновений по состоянию на 16:00 9 октября превысило 140. Враг давит почти на 20 населенных пунктов в районе Покровска и усиливает давление в сторону Константиновки. Среди пострадавших общин от новых действий агрессора также населенные пункты Сумской области. Передает УНН со ссылкой на страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.11.2025 относительно российского вторжения.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов на Покровском направлении.

С начала суток российские оккупанты совершили 60 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное и в направлениях Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 37 атак.

На Константиновском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки. В настоящее время бои продолжаются в семи локациях.

На Краматорском направлении наши воины отбили два вражеских наступления в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Славянском направлении россияне четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки и Северска. Силами обороны остановлены все атаки врага.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Коровий Яр, Дробышево. Пять боестолкновений продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Волчанска и Бологовки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской области, в частности Бояро-Лежачи, Бобылевка и Белая Береза. - информирует Генеральный штаб Украины.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали три вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники останавливали 14 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное и Вербовое. В настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении произошло 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблокового и Ровнополья. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь атак вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Напомним

За минувшие сутки, 8 ноября, Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 970 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 151 070 человек.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"