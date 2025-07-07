На Покровском и Лиманском направлениях до половины боев на фронте: карта от Генштаба

Почти половина из 184 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 7 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 90 авиаударов, в том числе сбросил 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 6040 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4589 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

На Сиверском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергеевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоекономическое, Мирное, Лысовка, Зверово, Удачное, Орехово, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиа, Новониколаевка, Покровск, Молодецкое, Дачное, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки Силы обороны ликвидировали 3 вражеских танка, 33 артсистемы и 1100 оккупантов